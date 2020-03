Facebook

Silicon-Austria-Labs-Geschäftsführer Gerald Murauer © Raunig

Die Silicon Austria Labs (SAL) wurden im Dezember 2018 gegründet – wie weit ist man 14 Monate später auf dem Weg, Spitzenforschung zu betreiben?

GERALD MURAUER: Die Zielsetzung ist es, ein Spitzenforschungsinstitut internationaler Dimension zu schaffen. Wir wollen in die Champions League der Forschung – das ist ein Marathon, kein Kurzstreckenlauf. Die Vorstellung, man gründet etwas und wäre dann in zwei, drei Jahren dort, ist falsch. Ich war ja beim Aufbau des IST (Institute of Science and Technology Austria, Anmerkung) in Klosterneuburg dabei, da konnte man nach zehn Jahren einen Haken drunter machen, das ist ein Top-Forschungsinstitut.