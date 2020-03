Facebook

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck © APA/ROLAND SCHLAGER

Nachdem die AUA bereits Kurzarbeit für ihre rund 7000 Mitarbeiter beantragt hat, präsentierten Arbeitsministerin Christine Aschbacher und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck die weiteren Pläne der Regierung betreffend Kurzarbeit.

Ministerin Aschbacher führte aus, dass die AUA bereits vor einigen Tagen an die Regierung herangetreten ist und die Probleme geschlittert hat. Sie betont, dass sich Kurzarbeit schon in der Vergangenheit bewährt hat. Ihr sei es wichtig, alles zu tun, um die Arbeitsplätze in Österreich zu sichern. Derzeit stehen dem AMS 20 Millionen Euro für Kurzarbeit zur Verfügung. Aschbacher versichert aber, dass die Regierung falls nötig auch weitere budgetäre Mittel freigeben werde.

Auch Wirtschaftsministerin Schramböck betont, dass das Ziel der Regierung der Erhalt der Arbeitsplätze sei. Neben der Kurzarbeit gäbe es deshalb auch Kreditgarantien für Unternehmen. Im Tourismus bis zu einer Summe von 100 Millionen Euro, in anderen Branchen bis zu zehn Millionen Euro. Außerdem werde sie mit Banken in Gespräche treten und diese auffordern, keine Kredite fällig zu stellen.

Auch wenn Schramböck die Auswirkungen der Coronakrise für die Wirtschaft mit Sorge beobachtet, unterstreicht sie dennoch, dass die Gesundheit der Bevölkerung das oberste Ziel der Regierung sei.

Der Ablauf

Bei Kurzarbeit handelt es sich um eine befristete Herabsetzung der Normalarbeitszeit auf Basis einer arbeits- und lohnrechtlichen Vereinbarung, eine sogenannte Sozialpartnervereinbarung. Die Arbeitnehmer erhalten für jede Ausfallsstunde eine Kurzarbeitsunterstützung.

Das AMS ist rechtzeitig über Beschäftigungsschwierigkeiten zu informieren. Der Arbeitszeitausfall im Kurzarbeitszeitraum darf im Schnitt nicht unter zehn und nicht über 90 Prozent der gesetzlich bzw. kollektivvertraglich festgelegten Normalarbeitszeit liegen. Es muss Beratung über anderweitige Lösungs- und Unterstützungsmöglichkeiten (Erstgewährung) mit Einbeziehung des Betriebsrates und der KV-Parteien geben.

Gefördert werden Arbeitnehmer, die wegen der Kurzarbeit einen Arbeitsausfall verbunden mit einem Verdienstausfall erleiden. Die Pauschalsätze pro Ausfallstunde richten sich nach den Aufwendungen, die der Arbeitslosenversicherung für Arbeitslosengeld zuzüglich der Sozialversicherungsbeiträge entstehen würden.

Die Dauer ist auf sechs Monate beschränkt, kann aber jeweils um weitere sechs Monate verlängert werden, bis der maximale Beihilfenzeitraum von 24 Monaten erreicht ist.