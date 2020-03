Alljährlich wichtigstes Treffen der europäischen Immobilien-Branche in Südfrankreich, die MIPIM in Cannes, wurde von März auf Juni verschoben.

Immobilienmesse in Cannes wurde verschoben © faber14 - stock.adobe.com

Die für Mitte März geplante internationale Immobilienmesse MIPIM in Cannes (Frankreich) ist wegen der Coronavirus-Epidemie auf Juni verschoben worden. Das wichtigste jährliche Treffen der Branche in Europa sollte von 10. bis 13. März stattfinden und wurde auf 2. bis 5. Juni verlegt, berichteten der Wiener Brancheninformationsdienst "immoflash" und andere Medien am Wochenende.

"Das Wohlergehen unserer Kunden und Mitarbeiter ist unsere Priorität", wird Paul Zilk, der Chief Executive von Reed MIDEM, auf der MIPIM-Homepage zitiert. "Angesichts des sich verändernden Umfelds ist es am besten, die MIPIM auf Juni zu verschieben. Diese Entscheidung haben wir nicht auf die leichte Schulter genommen", so Zilk in dem Statement.