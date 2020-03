BrainTrip Grazer Start-up verspricht, Demenz "innerhalb von Minuten" zu erkennen

Facebook

BrainTrip entwickelte ein Verfahren auf Basis der EEG © BrainTrip

Es ist das, was man allgemein gesprochen eine „Volkskrankheit“ nennt: 100.000 Österreicher leiden laut Zahlen der Alzheimer Gesellschaft (ÖAG) bereits an Demenz, Prognosen lassen eine Verdoppelung bis 2050 vermuten. Die Krankheit sorgt für einen „Abbau kognitiver emotionaler und sozialer Fähigkeiten“ (ÖAG) und beeinträchtigt so soziale und berufliche Funktionen. Bis dato gilt sie als unheilbar, dennoch können die Auswirkungen zumindest hinausgezögert werden.