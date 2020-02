Mit Passiva in Höhe von rund 10,5 Millionen Euro muss der Fensterhersteller Wick in Insolvenz. 314 Dienstnehmer sind betroffen. Es wird nach einem Investor gesucht.

Der Fensterhersteller Wick Fenster & Sonnenschutz GmbH mit Sitz in Vorchdorf in Oberösterreich ist insolvent. 314 Dienstnehmer und rund 360 Gläubiger sind betroffen, berichtete der KSV1870 am Donnerstag. Die Passiva dürften sich Schätzungen zufolge auf rund 10,5 Millionen Euro belaufen. Um eine Sanierung bewerkstelligen zu können, wird nun ein Investor gesucht.

Bereits am Dienstag wurde ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beim Landesgericht Linz beantragt. Zu den Insolvenzursachen wird angeführt, dass sich der Preiskampf in den vergangenen Jahren verschärft habe, auch weil neue Billiganbieter auf den Markt gedrängt hätten. Zudem hätten Meinungsverschiedenheiten zwischen den Eigentümern zu einem "Spaltungsprozess" des Unternehmens geführt.

Der Konzern wurde laut Firmenbuch im September des Vorjahres aufgespalten. Ein Teil ist die A&M Wick Holding GmbH von Manfred Wick, die Mutter der nun Insolventen Wick Fenster & Sonnenschutz.

Der zweite Teil ist die Wick Beteiligungs GmbH von Hermann Wick, zu der die Wick Gmbh und die Klagenfurter Wicknorm Fenster GmbH gehören. Die drei letztgenannten sind nicht von der Insolvenz betroffen.

Die Wicknorm Fenster GmbH mit Sitz in Klagenfurt macht in einer Aussendung nochmal darauf aufmerksam, dass das Unternehmen seit der Ausgliederung eigenständige strategische sowie operative Ziele verfolge und wirtschaftlich gut aufgestellt sei.