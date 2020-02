Kleine Zeitung +

Mobilitäts-Umbruch Fällt das Dieselprivileg in Österreich - und wie geht es mit E-Autos weiter?

Die Zeitenwende in der Autoindustrie trifft 300.000 Menschen in der Steiermark: Was Experten über die Zukunft unserer Mobilität sagen, wie selbstkritisch die Politik in Sache E-Auto-Infrastruktur ist und wer das Dieselprivileg fallen sieht.