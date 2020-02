Konjunktur & Börsen„Längere Flaute droht, aber keine Rezession“

Facebook

Wie infiziert CoV2 die Finanzmärkte anders, als die jährlichen Grippewellen?

PETER BREZINSCHEK: Die Reaktion auf den Finanzmärkten ist stark. Nach einer ersten Reaktion im Jänner haben sie sich im Februar in Sicherheit gewogen. Jetzt kommt die Angst zurück, was das Coronavirus für einen Störfaktor für die globalen Produktionsprozesse bedeuten kann. Bei normalen Grippewellen haben wir in Deutschland im Jahr 20.000 Tote. Da sperrt keine Fabrik zu. Wenn jetzt die große Panik ausbricht, ist das eine Verzerrung der Realität.