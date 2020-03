Primus-Gala 2020 Der große Preis der steirischen Wirtschaft: Ab sofort bewerben

Der begehrte Primus-Preis glänzt in neuem Antlitz: Inspiriert vom Ahornsamen schuf der Künstler Max Gansberger eine Trophäe, die als „Samen für Wachstum und den Anfang einer Entwicklung“ steht. Gansberger verwendet Recycling-Aluminium, um „einen bewussten Umgang mit unseren Ressourcen aufzuzeigen“.



Der in Mühldorf im Mölltal aufgewachsene Künstler lebt und arbeitet in Graz und betreibt dort in der Obstgasse sein eigenes Atelier. Gansberger beschäftigt sich mit Gestaltung, Grafik, Video und künstlerischen Projekten im öffentlichen Raum und legt seit einigen Jahren einen zusätzlichen Schwerpunkt auf verschiedene Drucktechniken, vor allem auf Siebdruck.