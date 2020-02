Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die steigende Anzahl an Fällen von Covid-19 in Europa hat die internationalen Finanzmärkte kalt erwischt. Die Reaktionen an den Börsen fielen deutlich aus. Am Montag fielen die Kurse an den europäischen Börsen im Schnitt um vier Prozent. Zeitgleich legte der Goldkurs deutlich zu und bewegte sich stark in Richtung 1700 US-Dollar pro Unze.