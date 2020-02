Ministerin Köstinger"Handel muss die Margen an Bauern weitergeben"

Facebook

Elisabeth Köstinger ist Ministerin für Landwirtschaft, Tourismus und Regionen © KLZ/Markus Traussnig

Sie haben anlässlich des Aufschreis wegen des unglaublichen Tierleids, das Kälbertransporte in den Libanon veranschaulichten, ein EU-weites Exportverbot für Lebenstiere in Drittstaaten gefordert. Warum haben Sie dieses nicht schon als Mitglied des EU-Parlamentes verlangt, sondern erst jetzt? Zuständig sind auch nicht Sie, sondern der Gesundheitsminister.

ELISABETH KÖSTINGER: Die Bauern haben nichts falsch gemacht, auf den Höfen geht es den Tieren gut. Das Problem entsteht, wenn die Schlachttiere über Umwege in Drittstaaten verkauft werden. Österreich hat jetzt schon viel strengere Transportregelungen als die EU, ansonsten gelten europä-ische Regeln. Unsere Kälber werden schon jetzt nicht mehr an Drittstaaten verkauft.