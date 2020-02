Rundgang auf Europas größter Baustelle: Sie liegt in Villach, wo Infineon mit einer Mega-Fabrik neue Maßstäbe setzen will. 1,6 Milliarden Euro fließen in eine Hightech-Goldgrube.

34 Meter hoch ist der Bau. Sabine Herlitschka (links) und Christian Wittmann sind durchaus stolz ©

Noch ist der Blick auf die Karawanken nicht verbaut. Die Gipfel glitzern in der Februarsonne zwischen Dutzenden gigantischen Säulen hindurch. Aber es ist nur noch eine Frage von Tagen und auch hier wird es so aussehen wie auf der anderen Seite der riesigen Baustelle. Dort ist das Dach längst dicht, eine provisorische Fensterfront so lang wie ein Fußballfeld hält schon Wind und Regen ab. Das ist sie also, die heilige Halle, wo der Erfolg des Weltkonzerns neu getaktet wird. Groß ist ein Hilfsausdruck: Die Hubbühnen und Kräne wirken angesichts der Deckenhöhe fast wie Spielzeug.