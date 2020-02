Nach dem Scheitern der 6. Verhandlungsrunde kommt es am 26. und 27. Februar in der privaten Sozialwirtschaft zu weiteren Kampfmaßnahmen. Die Gewerkschaft legt am Mittwoch den groben Fahrplan dafür fest.

Protest am 12. Februar vor dem Sozialministerium in Wien © APA/HELMUT FOHRINGER

"Das ist finanziell einfach nicht machbar“ – Walter Marschitz, Verhandlungsführer der Arbeitgeber in der Sozialwirtschaft (SWÖ), ist hörbar zerknirscht. Nachdem in der Nacht auf Dienstag auch die sechste KV-Runde gescheitert ist, soll nun am 2. März weiterverhandelt werden. Bis dahin stehen neue Warnstreiks am 26. und 27. Februar bevor.