Welterfolg mit Anton Paar Wegbereiter und Brückenbauer: Ulrich Santner (87) verstorben

Ulrich Santner © (c) Elmar Gubisch (Elmar Gubisch)

Er war Unternehmer des Jahres, Ehrensenator der Technischen Universität Graz, jahrzehntelang ein prägender Gestalter in den obersten Gremien des Katholischen Medien Vereins und wurde 2002 von der steirischen Wirtschaft für sein unternehmerisches Lebenswerk ausgezeichnet: Über die Grenzen hinweg sorgt der Tod von Ulrich Santner für tiefe Trauer. Im August 1932 in Unternberg im Lungau geboren, absolvierte er die Mittelschule u. a. im Stiftsgymnasium Admont. Nach dem erfolgreich abgeschlossenen Studium des Wirtschaftsingenieurwesens und ersten Berufserfahrungen sammelte er zwischen 1957 und 1959 als Forschungsassistent der Purdue University in Indiana (USA) wertvolle Auslandserfahrungen und schloss zusätzlich ein Studium zum „Master of Science in Industrial Engineering“ ab.