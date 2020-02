Aktuelle Auswertung Alarmstufe Rot auf dem steirischen Fachkräfte-Radar

Schwächere Konjunktur mildert Mangel an Fachkräften in der Steiermark nicht, wie die Auswertung für 2019 zeigt. Techniker und Handwerker unter den Top-Mangelberufen.

© (c) Wellnhofer Designs - stock.adobe.com

Im vergangenen Jahr heuerte Anton Berger, Chef des Haustechnikspezialisten Unisan in Hart bei Graz, zehn Fachkräfte für Heizung, Klima, Lüftung und Sanitär in Spanien an. Das ist viel für einen Betrieb mit 64 Beschäftigten. Auf dem heimischen Arbeitsmarkt hat er die Spezialisten nicht bekommen. „Viele Unternehmen reißen sich um wenige Fachkräfte“, schildert Berger das Dilemma. Unisan ist mit dem Problem freilich nicht allein. 2019, das ergab die jüngste Auswertung des Fachkräfteradars der Wirtschaftskammer, hatten 57 Prozent der steirischen Betriebe Probleme bei der Suche nach Fachkräften, 59 Prozent büßten deshalb sogar Umsätze ein.