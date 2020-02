Ökonom fordert entschlossene Jugend-Politik"Die Herrschaft der Alten ist eine Gefahr"

Die Finanzkrise ab 2008 riss tiefe Wunden in die Biografien der Millennials, zeigt der Ökonom Lukas Sustala auf und fordert eine entschlossene Politik für Junge.

© Fotolia/Christa Eder

Unser Wohlstand ist so hoch wie nie, Ihr Bild von Gegenwart und Zukunft der Millennials (Jahrgänge 1982 bis 1996) ist düster. Überzeichnen Sie?

LUKAS SUSTALA: Ich möchte ein Bonmot abwandeln: „Die Lage scheint hoffnungslos, aber nicht schlimm.“ Für viele junge Erwachsene haben sich zuletzt mickrige Einkommenszuwächse, aber starke Steigerungen bei Wohnkosten eingestellt. Gerade unsere Sozialsysteme sind davon abhängig, dass es Wachstum gibt. In den letzten 20 Jahren kamen zwei Effekte zusammen: Die konjunkturelle Krise einerseits und andererseits, dass wir, die Millennials, zu spät zur Party gekommen sind – in dem Sinn, dass vom hohen Wachstum durch die demografischen Dividende der Vergangenheit für uns die hohen demografischen Kosten bleiben.