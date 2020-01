Ein Konsortium unter der Leitung von AVL hat einen Pkw entwickelt, der Wasserstoff- und Batterietechnik vereint. In drei bis vier Jahren soll die Technik serienreif sein.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Theresia Vogel (Klimafonds) und Helmut List (AVL) vor dem Demonstrationsmodell des Wasserstoff-Batterie-Hybridautos © APA/ANNEMARIE HAPPE

Am Ende ist es eine Frage der richtigen Balance. „Wir haben sie gefunden und setzen Brennstoffzellen und Batterietechnik gemeinsam optimal ein“, sagt AVL-Chef Helmut List. Den Beleg dafür hat der Motorenentwickler vor den Toren seiner Grazer Firmenzentrale geparkt: Es ist ein Demonstrations-Pkw, in dessen Motorraum sich Wasserstoff- und Batterietechnik verschränken, was die Effizienz steigern und die Kosten senken soll.