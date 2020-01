WEF-Vizepräsident Brabeck„Türkis-Grüne Koalition entspricht genau dem Thema von Davos“

Peter Brabeck-Letmathe, Vizepräsident des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos, ist am Freitag gemeinsam mit Sebastian Kurz auf der Bühne. „Regierung folgt genau dem Stakeholder-Prinzip des WEF.“

Der gebürtige Villacher und Ex-Nestlé-Boss Peter Brabeck-Letmathe © Adolf Winkler

Am Freitag sind Sie auf der Bühne des Weltwirtschaftstreffens gemeinsam mit Bundeskanzler Sebastian Kurz. Was werden Sie mit ihm diskutieren?

PETE BRABECK-LETMATHE: Die erste Frage wird die neue türkis-grüne Koalition betreffen und ich hoffe, dass diese erfolgreich sein wird. Ich glaube, dass sie wegweisend sein kann für Europa, vor allem für Deutschland kann es einmal auch in diese Richtung gehen.