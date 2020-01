2019 standen viele Biomasseanlagen vor dem Aus. Dank globaler Klimadebatte gibt es nun Rückenwind. Europas Experten tagen in Graz.

1500 Experten aus 46 Ländern in Graz

Walter Haslinger, Simone Schmiedtbauer, Elisabeth Köstinger und Franz Titschenbacher eröffneten die Biomassekonferenz in Graz © Montage: Fotolia/BMK

So schnell kann sich der Öko-Wind drehen. Vor einem Jahr noch standen 48 heimische Biomasse-Anlagen (davon 40 in der Steiermark) vor dem Aus, als die SPÖ im Bundesrat eine Stromtarif-Verlängerung blockierte. Zuvor hingen 40 steirische Biogasanlagen in der Luft. Ein Jahr und ein Regierungswechsel samt globalem Aufflackern der Klimadebatte später „freut sich die gesamte Branche nun über politischen Rückenwind.