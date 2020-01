Das WEF will, dass in zehn Jahren eine Milliarde Jobs geschaffen und eine Billion Bäume gepflanzt werden. Auf die Wirkmächtigkeit vieler kleiner Projekte setzt Alternativgipfel SIGEF.

WEF-Pläne in Davos

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Prince Charles und Greta Thunberg © (c) APA/AFP/CLARENCE HOUSE/- (-)

Im riesigen Konferenzzentrum des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos rastet man in den Pausen zwischen den Vorträgen gerne auf einer, sich ebenso weit erstreckenden, weißen Bank, um das Defilee der Prominenz zu verfolgen. Auf der Bühne bekräftigte am Mittwoch höchstrangig EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den „Green Deal“, die EU bis 2050 klimaneutral zu machen. Und während US-Präsident Donald Trump im Autokonvoi Davos verließ, gab sich Prinz Charles die Ehre.