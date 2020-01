Diskussion um Privatsphäre US-Firma saugt Fotos von Facebook & Co. und bietet sie Behörden an

Das US-Start-up ClearView soll laut einem Bericht in der New York Times mehr als drei Milliarden Fotos aus dem Netz gesaugt haben. "Die Zeit Online hat jetzt die Geschichte rund um die Privatsphäre-Diskussion aufgegriffen.

US-Firma ClearView holt sich Fotos von Facebook, Youtube oder Instagram © APA/AFP/JOEL SAGET

Das bisher unbekannte Start-up ClearView soll in den USA eine gigantische Datenbank mit Bildern von Milliarden Menschen aufgebaut haben. Das könnte Gesichtserkennung in einem bisher ungeahntem Ausmaß ermöglichen. Das System gehe viel weiter als alles, was die US-Regierung oder die großen Konzerne des Silicon Valleys jemals entwickelt hätten, schreibt die New York Times (NYT).