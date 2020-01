DHK-Neujahrsempfang in Graz: Der deutsche Ex-Außenminister Sigmar Gabriel sieht Europa in „unbequemen Zeiten“.

Der deutsche Ex-Außenminister Sigmar Gabriel in Graz © Werner Krug, www.derkrug.at

Die Welt blicke auf Europa – zumindest, wenn es um den Klimaschutz geht. „Wenn uns die Kombination aus wirtschaftlichem Erfolg und Klimaschutz gelingt, wird uns gefolgt, sonst nicht“, so der Befund von Sigmar Gabriel, einst u. a. Vizekanzler, Außen-, Wirtschafts- und Umweltminister Deutschlands. Beim Neujahrsempfang der Deutschen Handelskammer in Österreich (DHK) referierte er in der Aula der Alten Universität zum Thema „Europa in unbequemen Zeiten“.