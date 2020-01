14. Jänner Stichtag für den Online-Kauf der Digitalvignette

Das Vignettenjahr 2019 endet am 31. Jänner. Ab dem Zeitpunkt ist nur mehr die Klebevignette 2020 in Himmelblau oder die digitale Vignette gültig. Damit letztere tatsächlich ab 1. Februar gilt, muss sie aber noch am 14. Jänner gekauft werden.

Wer will, dass die digitale Vignette ab 1. Februar gültig ist, muss sie spätestens am 14. Jänner online kaufen © Asfinag

Am 31. Jänner 2020 endet das Vignettenjahr 2019. Das bedeutet: Ab 1. Februar ist nur mehr die Klebevignette 2020 in Himmelblau oder die Digitale Vignette gültig. Damit auch die Digitale Vignette mit Sicherheit ab 1. Februar gilt, erinnert die ASFINAG an den Stichtag 14. Jänner: "Weil man erst am 18. Tag nach dem Online-Kauf die Digitale Vignette verwenden kann, ist der 14. Jänner ein ganz wichtiger Tag für alle, die lieber klicken statt picken", erklärt Asfinag-Geschäftsführerin Ursula Zechner.