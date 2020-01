Facebook

Kärntens zweitgrößter Industriebetrieb: das Filterwerk von Mahle © KLZ/Markus Traussnig

Im Mahle Filterwerk, Kärntens zweitgrößtem Industrieunternehmen nach Infineon, herrscht Verunsicherung. Im Monat Dezember ist es in dem Betrieb in St. Michael ob Bleiburg/Šmihel nad Pliberkom zu einem größeren Personalabbau gekommen. In den Wochen zuvor war es in der Produktion der Filter für Autos mit Verbrennungsmotoren wiederholt zum Ausfall einzelner Schichten gekommen. Der Rückgang von Aufträgen der Automobilindustrie hat nun im Dezember zur Reduktion von 40 Arbeitsplätzen geführt.