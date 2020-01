Erste Einblicke Mit Know-how von Magna: Sony präsentiert eigenes Elektroauto

Mit der Präsentation eines Elektroauto-Prototypen sorgte Sony auf der CES in Las Vegas für eine Überraschung. Zentraler Entwicklungspartner war Magna Steyr. Hier gibt's erste Bilder und ein Video zu Vision-S.

© Sony

Paukenschlag in Las Vegas: Nachdem Sony mit einem Elektroauto-Prototypen in Kooperation unter anderem mit der österreichischen Magna Steyr überrascht hat, ist es nach Einschätzung eines Branchenexperten noch zu früh für Prognosen über die Aussichten des Elektronik-Konzerns in dem Geschäft. Die Ankündigung zeige zwar, dass Autos nun im Mittelpunkt der Sony-Strategie stünden, sagte Pedro Pacheco von der Analysefirma Gartner.