IHS-Chef zu Regierungsplänen „Heiße Eisen werden wahrscheinlich auf 2022 verschoben“

IHS-Chef Martin Kocher © KLZ/Helmuth Weichselbraun

Ihr Generaleindruck: Was ist vom türkis-grünen Pakt zu halten?

MARTIN KOCHER: Er enthält das Machbare, viele gute Details. Man merkt, dass die Partner weit voneinander entfernt gestartet sind, sodass es oft wenig klare Aussage gibt. Gute Ansätze gibt es bei Wissenschaft und Entbürokratisierung sowie der Steuerentlastung. Aus wirtschaftspolitischer Sicht wird das Budget der Test für die Regierung sein und nicht so sehr, was im türkis-grünen Regierungsprogramm steht.