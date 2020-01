Consumer Electronics Show Start der CES: Erste Einblicke ins neue Technik-Jahr

TV, Smartwatches, Autos: Die wichtigste Messe für Unterhaltungselektronik, die CES in Las Vegas, startet am Dienstag. Die wichtigsten Trends im Überblick.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) AP (John Locher)

Die Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas gibt alljährlich Anfang Jänner einen Einblick in die Technik-Höhepunkte des neuen Jahres. Am Dienstag öffnet die CES ihre Tore für Besucher. Erstmals wieder mit dabei ist der iPhone-Hersteller Apple – zwar nicht mit eigenem Stand, aber immerhin im Konferenzprogramm. Apples Privacy-Chefin Jane Horvath wird mit anderen hochrangigen Managerinnen – darunter Facebooks Erin Egan – über Datenschutz und Privatsphäre sprechen.