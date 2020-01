Facebook

Im Zuge des Aufstiegs von Bitcoin und Co haben sich neue Betrugsmaschen entwickelt. Versprochen werden extreme Renditen, vor allem wenn man Freunde anwirbt © promesaartstudio - stock.adobe.c

Privatjet, Luxuslimousine, Champagner-Empfänge, Büros in Glas- und Marmoroptik, es wird alles getan, um Erfolg und Reichtum darzustellen. Im Zuge des Booms mit Kryptowährungen entwickelten Cyberkriminelle ein Abzocksystem, das Pyramidenspiel und Schneeballsystem kombiniert. Eines der ersten war „Onecoin“, das die „Revolution des Finanzwesens“ versprach. Gegründet von der Rumänin Ruja Ignatova sammelte das System rund 4,7 Milliarden Euro ein, 50 Millionen davon in Österreich. Die Gründerin tauchte 2017 ab, ihr Bruder sitzt in den USA in Haft und hat den Betrug eingestanden.