Während österreichweit die Arbeitslosigkeit weiterhin rückläufig ist, steigt die Zahl der Jobsuchenden in der Steigermark leicht an.

Symbolbild © Juergen Fuchs

Wie schon in den vergangenen Monaten stieg die Arbeitslosigkeiten in der Steiermark auch im Dezember leicht an. Zu Beginn des neuen Jahres waren 43.856 Personen als arbeitslos vorgemerkt, das ist gegenüber dem Vorjahresmonat ein Plus von 682 Personen oder 1,6 Prozent. Bezieht man die Schulungsteilnehmer in die Statistik mit ein, waren 50.704 Personen ohne Job, ein Plus von 0,3 Prozent.