Kleines Minus am letzten Handelstag, auf Jahressicht aber deutliches Kursplus.

Die Wiener Börse hat den letzten Handelstag des Jahres mit einem kleinen Minus beendet, liegt auf Jahressicht aber gut 16 Prozent im Plus. Der heimische Leitindex ATX fiel am Montag in einer verkürzten Börsensitzung gegenüber dem Vortag um 25,6 Punkte oder 0,80 Prozent auf 3186,94 Zähler.

Auf Jahressicht hat der ATX damit aber deutlich zugelegt. Gegenüber Ultimo 2018 liegt der Index 441,16 Punkte oder 16,07 Prozent im Plus.

Der ATX Prime schloss am Montag mit einem Minus von 0,77 Prozent oder 12,5 Punkten bei 1.607,62 Einheiten. Das Tageshoch erreichte der ATX im Frühhandel mit 3.212,98 Zählern. Der Schlusskurs von 3.186,94 Zählern war auch gleichzeitig das Tagestief.

Im prime market zeigten sich am Ende der Sitzung neun Titel mit höheren Kursen, 26 mit tieferen und drei unverändert. In einer Aktie kam es zu keiner Kursbildung.

Gehandelt wurden im prime market 2.138.642 (Vortag: 2.494.693) Stück Aktien (Einfachzählung). Umsatzstärkste Aktie war Verbund mit 169.833 Stück Aktien. Wertmäßig kam heute ein Umsatz im prime market von 61,097 (74,377) Mio. Euro zustande, wovon 7,64 Millionen Euro allein auf Verbund entfielen.

