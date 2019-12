ÖGK-Obmann Krenn"Budgetdefizit ist die Chance für Einsparungen bei ÖGK"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

ÖGK-Obmann Matthias Krenn © APA/Helmut Fohringer

Die ÖGK wird mit 1. Jänner Realität. Sie sind deren Obmann – ist die neue Kasse in allen Bereichen auf Plan?

MATTHIAS KRENN: Wir sind startklar. Einige Mitarbeiter sind über Silvester auf Bereitschaft, damit der Betrieb einwandfrei erfolgt. Das Einzige, was die Versicherten spüren sollen, ist, dass die neue Gesundheitskasse funktioniert. Es ist beachtlich, was die über 700 Mitarbeiter der Kerntruppe dieses Megaprojekts in vielen Überstunden erreicht haben. Man hat uns von vielen Seite nicht zugetraut, dass wir diese Umstellung schaffen.