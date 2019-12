Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/Herbert Pfarrhofer

Am 2. Jänner ab 4 Uhr früh, sobald die ersten der insgesamt 12.000 Mitarbeiter in einer der bisher neun Gebietskrankenkassen ihren Dienst aufnehmen, werden diese nicht nur neue E-Mail-Adressen, Website und Telefonnummern haben. Es wird auch der erste Elchtest für das türkis-blaue Prestigeprojekt der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) sein. Es ist ein „Sprung ins kalte Wasser“, sagt ÖGK-Generaldirektor Bernhard Wurzer, bis zur letzten Minute werde an der Umstellung der IT gearbeitet. Über Silvester also nimmt die ÖGK, eine der größten Versicherungsanstalten im deutschen Sprachraum, reale Formen an.