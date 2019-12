Novomatic verkauft ihren Anteil über 17,19 Prozent an die tschechische Sazka-Gruppe. Damit übernimmt die Sazka-Gruppe die Mehrheit an den Casinos.

© (c) APA/HERBERT PFARRHOFER (HERBERT PFARRHOFER)

Die Novomatic AG hat am Dienstag eine Vereinbarung über den Verkauf ihren 17,19 Prozent umfassenden Anteil an den Casinos Austria (CASAG) mit der tschechischen Sazka Group geschlossen.

Der Glücksspielkonzern Novomatic verkauft seinen Anteil an den Casinos Austria damit an den größten Aktionär Sazka, der bisher 38 Prozent hielt. Der hinter Sazka stehende tschechische Milliardär Karel Komarek übernimmt damit die Mehrheit der Casinos, an der die Republik Österreich rund 33 Prozent hält. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Die Übernahme stehe unter bestimmten aufschiebenden Bedingungen, "einschließlich behördlicher Genehmigungen und geltender Rechte anderer Casinos-Aktionäre". Die Transaktion sei "im besten Interesse der CASAG, um die beiden wichtigsten und langfristig orientierten Aktionäre in Einklang zu bringen".

"Die letzten sechs Monate haben gezeigt, dass klare Eigentümerstrukturen für erfolgreiches wirtschaftliches Agieren unerlässlich sind", wird in einer Aussendung betont.

Ihren elfprozentigen an der Österreichischen Lotterien werde die Novomatic indes weiter behalten. Die Sazka Group sichert der ÖBAG öffentlich eine faire Vertretung in Aufsichtsrat und Vorstand für die Zukunft zu – unabhängig von der Höhe der Beteiligung der SAZKA Group an der CASAG.

"Beste Lösung für das Unternehmen"

Harald Neumann, CEO der Novomatic betont: "Die bisherige Eigentümerstruktur hat zu keiner zufriedenstellenden Entwicklung der Casinos Austria geführt. Als kleinster Großaktionär haben wir uns daher entschlossen, unsere Anteile zu verkaufen, um der CASAG eine klare und nachhaltige Eigentümerstruktur zu ermöglichen, damit das Unternehmen langfristig für die zukünftigen Herausforderungen der nationalen und globalen Märkte gewappnet ist".

Robert Chvatal, CEO der SAZKA Group wird wie folgt zitiert: “Wir sind überzeugt, dass dies die beste Lösung für das Unternehmen ist. Wir wollen der CASAG eine stabile positive Entwicklung in einer langfristigen Partnerschaft ihrer beiden größten Aktionäre sichern. Wir fühlen uns verpflichtet, gemeinsam mit der ÖBAG und dem CASAG-Team für eine nachhaltige Entwicklung zum Wohle unserer Kunden, Mitarbeiter und Geschäftspartner zu sorgen. Wir sind darauf vorbereitet, uns auf das Kerngeschäft der CASAG zu konzentrieren und Innovationen auf den Markt zu bringen."