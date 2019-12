Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Stefan Pierer © KTM

Sie haben bei unserem letzten Gespräch die Losung ausgegeben: Wenn’s richtig schwierig, wenn’s zugig wird, dann lassen sich Marktanteile gewinnen – wie zugig ist es in Hinblick auf die Konjunktureintrübung bereits?

STEFAN PIERER: Zwischen zwei und vier Rädern gibt es in der Marktentwicklung einen Unterschied. In Europa haben wir nach elf Monaten ein Plus von fast acht Prozent auf dem Markt für Motorräder- und Roller-Zulassungen über 120 Kubikzentimeter Hubraum. Das ist eine ganz andere Situation als beim rückläufigen Autoabsatz. Der Markt für motorisierte Zweiräder wächst seit Jahren. Insofern fällt unser Ausblick auch in Europa sehr positiv aus.