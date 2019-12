Die Steirer am Ziel Chronologie: Wie hart die ams AG um Osram kämpfte

Gut Ding braucht Weile: Nach langem Hickhack und dem Überwinden zahlreicher Widerstände holt sich die steirische ams AG die Mehrheit an Osram. Wir zeichnen die turbulenten letzten Monate nach.

Die Steirer am Ziel

Osram soll als Marke vorerst weiter Bestand haben © Osram

Der steirische Sensor-Spezialist ams kann den Münchner Lichttechnik-Konzern Osram übernehmen. Mehr als 55 Prozent der Osram-Aktionäre hätten das bis zu 4,6 Milliarden Euro schwere Übernahmeangebot angenommen, teilte ams am Freitag in Premstätten bei Graz mit. Ein genaues Ergebnis werde erst am Dienstag vorliegen.