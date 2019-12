"'Ein paar Sonntage im Jahr"Sonntagsöffnung: Steirische Einkauszentren für Mittelweg

Facebook

Der 8. Dezember ist im Advent einer der umsatzstärksten Tage, außer er fällt auf einen Sonntag © Weichselbraun

Nach katholischer Lehre hat am 8. Dezember die Mutter der Jungfrau Maria eben diese empfangen. Neun Monate danach, am 8. September, gedenkt die Kirche daher Marias Geburt. Doch es ist der der 8. Dezember, der in in Österreich auch zu einem ein gesetzlicher Feiertag gemacht wurde.