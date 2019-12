Facebook

Alle Jahre wieder . . . im kalendarischen Nahbereich des 8. Dezember entflammen in aller Regelmäßigkeit Debatten über die Öffnungszeiten im österreichischen Handel. Dass das Thema heuer wieder besonders vielstimmig diskutiert wird, liegt daran, dass der Marienfeiertag auf einen Sonntag fällt. Und daher die Sonderregelung, die Geschäften an sich trotz Feiertag eine Öffnung von 10 bis 18 Uhr ermöglicht, in diesem Jahr nicht greift. Am kommenden Sonntag bleiben die Geschäfte also geschlossen.