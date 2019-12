Kaum eine Technologie veränderte die Gesellschaft so rasant wie der Mobilfunk. Der Startschuss erfolgte in Österreich vor 25 Jahren.

Nokia-Handy aus dem Jahre © Eggenberger

Heute vor 25 Jahren katapultierte der Start für den Echtbetrieb des ersten GSM-Netzes in Österreich den Mobilfunk in ein neues Zeitalter. Die damalige Post- und Telegrafenverwaltung (und heutige A1) nahm am 5. Dezember 1994 das erste GSM-Netz mit rund 400 Basisstationen in Betrieb, Ende 1995 hatte die Post über 100.000 Kunden. 1996 kam der erste private Konkurrent hinzu und schon vier Jahre später zählten die drei Marktanbieter „One“, „maxmobil“ und A1 rund 3,8 Millionen Kunden.

„Das war eine Entwicklung im Schnelldurchlauf“, erklärt Michael Krammer, der seine Karriere 1998 bei max.mobil startete und Geschäftsführer bei tele.ring und bei Orange war. Heute leitet er den Mobilfunk-Diskonter HoT. „Innerhalb von vier Jahren hatte fast jeder Österreicher ein Handy.“