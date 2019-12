Während in Österreich die Arbeitslosigkeit weiter sinkt, steigt sie in der Steiermark den dritten Monat in Folge.

In der Steiermark wächst die Zahl der Arbeitslosen © Sabine Hoffmann

Gegen den gesamtösterreichischen Trend war die Arbeitslosigkeit in der Steiermark und in Oberösterreich Ende November höher als vor einem Jahr. In der Steiermark betrug der Anstieg laut Arbeitsmarktservice (AMS) 2,4 Prozent auf 33.308 Personen, in Oberösterreich stieg die Arbeitslosenzahl um 1,9 Prozent auf 32.550.