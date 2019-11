Kleine Zeitung +

11,5 Millionen Euro investiert Lavanttaler PMS baut auf Innovation

11,5 Millionen Euro hat der Spezialist für Elektro- und Automatisationstechnik in die neue Fertigungshalle in St. Stefan im Lavanttal investiert. Industrie 4.0 und Internet of Things hält Einzug. Am Freitag erfolgte die offizielle Eröffnung.