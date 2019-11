Klage der Bank Austria gegen BKS Bank: Heute, Dienstag, findet erste Verhandlung am Landesgericht Klagenfurt statt.

© KLZ/Markus Traussnig

Brisanter Wirtschaftsprozess heute am Landesgericht Klagenfurt:

Die UniCredit Bank Austria, die direkt und indirekt über die Cabo-Beteiligungsgesellschaft 30,3 Prozent der Stimmrechte an der BKS Bank hält, zieht gegen die Kärntner Regionalbank vor den Kadi. Anlass dafür ist der bei der Hauptversammlung im Mai eingebrachte Antrag auf eine Sonderprüfung. Rund zwei Drittel der Aktionäre lehnten diesen ab, die im Besitz der italienischen UniCredit stehende Bank Austria ficht daraufhin einige Beschlüsse der Hauptversammlung vom Mai vor Gericht an. Darüber hinaus wurde ein gerichtlicher Antrag auf Sonderprüfung der 2018 durchgeführten Kapitalerhöhung gestellt.