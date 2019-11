In der Wirtschaftswissenschaft gibt es unter den Aufmerksamkeitsheischern Weltuntergangsschreier und Scharlatane. Das ist so hilfreich wie die Prognose, dass es im Winter eine Grippewelle geben wird.

Martin G. Kocher leitet das Institut für Höhere Studien © APA/Herbert Pfarrhofer

In einer Welt des Informationsüberflusses ist Aufmerksamkeit ein knappes Gut. Die Knappheit dieses Guts beeinflusst in zunehmendem Maße unser Zusammenleben, unseren öffentlichen Diskurs, und sie wird zur Gefahr für die Demokratie an sich.