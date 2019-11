Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Geschäftsführer Andreas Kindermann © (c) Simon Möstl ONLOPH

Lenkradleder – so dünn, dass Sensoren den Pulsschlag des Autofahrers in den Fingerkuppen messen können. Flugzeugleder – so bearbeitet, dass Bakterien binnen weniger Minuten automatisch abgetötet und so Reinigungsmittel eingespart werden können. Sitzleder für Autos und Privatjets – so technisch aufgerüstet, dass nur die obersten 0,1 Millimeter aufgeheizt werden müssen und energiefressende Heizmatten nicht mehr notwendig sind.