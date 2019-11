Facebook

"Wir leben in der größten Revolution seit der industriellen Revolution vor 200 Jahren. Die bürgerliche Leistungs- und Lohnarbeitsgesellschaft wird abgelöst durch die Tätigkeitsgesellschaft." So beschrieb der Philosoph Richard David Precht auf dem Innovationskongress in Villach die Auswirkungen auf Arbeit und Gesellschaft durch die Digitalisierung. Diese würde jedoch niemals so viele Tätigkeiten ersetzen, wie die häufig zitierte „Oxford-Studie“ in den westlichen Ländern in 25 Jahren prognostiziert, nämlich 47 Prozent aller jetzigen Jobs.