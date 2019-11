Hirnforscher Spitzer"Bildung ist der wichtigste Schutzfaktor gegen Demenz"

Der letzte Tag des Innovationskongresses überzeugte mit breiter Palette an Top-Referaten - von den Erkenntnissen der Hirnforschung bis zu digitalen Zwillingen.

Manfred Spitzer © KLZ/Weichselbraun

Am letzten Tag des Innovationskongresses mussten sich die Teilnehmer entscheiden – für das dritte „Bauforum“ mit der Elite der heimischen Bauwirtschaft oder für eine Premiere, dem ersten Smart Living Forum. Die Vernetzung mit anderen Disziplinen, um auch am Puls der gesellschaftlichen Veränderungen zu sein, regte Volker Bidmon, Leiter des Kompetenzzentrums Straßen und Brücken im Land, an.