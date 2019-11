Am Dienstag startet die 9. Auflage von Europas größtem Innovationskongress in Villach mit 1600 Teilnehmern. Was kommt nach der Digitalisierung?

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

FH-Rektor Peter Granig, Begründer des Innovationskongresses © Kleine Zeitung/Helmuth Weichselbraun

Peter Granig, Rektor und Professor für Innovationsmanagement und Betriebswirtschaft an der Fachhochschule Kärnten, meldet für den von ihm von zehn Jahren begründeten Innovationskongress einen Rekord. „Insgesamt sind 1600 Teilnehmer angemeldet. Ich freue mich über diesen großen Zuspruch, denn er zeigt den Bedarf bei den Führungskräften“ so Granig über die 9. Auflage des Innovationskongresses, der am Dienstag mit den Innovation Academies beginnt und dem am Donnerstag neben dem Bauforum erstmals das Smart Living Forum der FH angefügt ist, bei dem es um Digitalisierung im Alltag geht. Generalthema des Kongresses: „Digital Innovation - what´s next?“