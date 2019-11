Ist die Fluglinie Opfer einer Billigflieger-Strategie in Wien? Der Flughafen wehrt sich.

Vorstand der Flughafen Wien AG, Günther Ofner © APA/GEORG HOCHMUTH

Das radikale Sparpaket bei der AUA lässt nicht nur die Betroffenen überrascht zurück. Erstaunt zeigt sich auch der Flughafen Wien. Denn immerhin werden die Einschnitte mit der zunehmenden Konkurrenz durch Billigfluglinien am Standort Wien-Schwechat begründet. Hier stellt sich die Frage, ob Wien wirklich am Weg zum „Billigflughafen“ ist, um Passagierzahlen rasch in die Höhe schellen zu lassen.