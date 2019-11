Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"E-Mobiliät wird den Energiebedarf um 30 Prozent senken", sagen Experten © Fotolia/A_Bruno

Finnland, Niederlande, Portugal und Schweden: Das sind jene vier Länder in Europa, in welchen der Anteil an Elektroautos mehr als 2,5 Prozent ausmacht. In Österreich liegen wir bei 2,5 Prozent, und sind "von den eigenen Zielen bei der Elektromobilität meilenweit entfernt", rechnet die Interessengemeinschaft austrian mobile power vor.