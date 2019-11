Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Symbolbild © pigmentum - stock.adobe.com

Rund 49 Prozent des Stroms in der EU wurden 2017 aus Kohle, Öl oder Gas gewonnen. Bis 2050, also in 30 Jahren, soll dieser Wert auf null sinken. Bei diesem Wandel mitmischen will auch ein Grazer Investment-Unternehmen: Emerald Horizon. Mit Solarmodulen, Wasserstoff und E-Mobilität soll eine Welt ohne fossile Energie entwickelt werden.