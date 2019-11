Facebook

OMV-Chef Rainer Seele © APA/HANS PUNZ

Das CO2-Problem ist in der OMV angekommen. Rainer Seele, Chef des unter ihm rasant expandierten Öl- und Gaskonzerns, hat zwar immer noch die größte Freude mit immer höheren Förderleistungen zu niedrigsten Produktionskosten. Im Klub der Wirtschaftspublizisten am Donnerstag in Wien erklärte er aber, was die OMV zum Klimaschutz beitragen will. „Wir haben uns strategisch darauf eingestellt, dass wir uns deutlich mehr anstrengen müssen, als wir es bisher tun konnten“, so Seele.