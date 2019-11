Anders Indset"Quantenwirtschaft" als Antwort auf Klimakollaps

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Matthias Rhomberg

Sie sind als Wirtschaftsphilosoph die Kassandra der Jetztzeit. Mit dem ökologischen Kollaps sehen Sie auch den Turbokapitalismus am Ende.

ANDERS INDSET: Wir stehen vor zwei Herausforderungen, dem drohenden Klimakollaps und dem Umgang mit den neuen Technologien, insbesondere künstlicher Intelligenz. Ich glaube aber an eine emotionale Reaktion für die ökologische Herausforderung. Wir müssen in den nächsten zehn Jahren neue Technologien für das Klima entwickeln und eine absolute Kreislaufwirtschaft anstreben, aber auch Strategien finden, das zu kapitalisieren, denn wir brauchen eine stabile Wirtschaft. Das nahe Ende des Turbokapitalismus ist nicht so schlimm, nur kommen nicht neue Paradigmen mit neuen Menschen. Vielmehr wird die Autorität in Algorithmen verlagert.